صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "شمس الزناتي"

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 15/10/2025
    أحمد عبد الحميد ومحمد إمام
    محمد إمام من كواليس شمس الزناتي (1)
    كلاكيت فيلم شمس الززناتي

نشر الفنان أحمد عبد الحميد صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد عادل إمام، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

يواصل الفنان الفنان محمد عادل إمام الترويج لفيلم "شمس الزناتي"، ووجه رسالة لجمهوره وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "إن شاء الله نعملكم حاجة جامدة تليق بيكم وبالفيلم العظيم".

فيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، ونخبة من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويعرض للفنان أحمد عبد الحميد حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن أحمد عبد الحميد يشارك بفيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

شمس الزناتي محمد إمام

