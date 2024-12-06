مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. 12 نجما يشاركون كضيوف شرف في فيلم "ضي"

جدة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم أمس الخميس 5 ديسمبر، العرض العالمي الأول لفيلم "ضي"، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك.

يروي الفيلم قصة المراهق "ضي" وهو نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا. تدور أحداث الفيلم حول رحلته المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز".

الفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم المشاركين كضيوف شرف، ووصل عددهم لـ١٢ ضيفا تقريبا، وهم: "الكينج" محمد منير (بشخصيته الحقيقية)، أحمد حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، أمينة خليل، تامر نبيل، أحمد عبدالحميد، حنان سليمان، محمود السراج، محمد شاهين، عارفة عبدالرسول، والإعلامية لميس الحديدي (بشخصيتها الحقيقية).

وشهد العرض الأول للفيلم حضور طاقم العمل الرئيسي، ومن بينهم: المخرج كريم الشناوي، بدر محمد، وحنين محمد، وإسلام مبارك، وأسيل عمران، بالإضافة إلى المنتج والكاتب هيثم دبور والإعلامية لميس الحديدي.