تحدث فهمي بلحاج، محامي النجم المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب الزمالك السابق والوداد الحالي على أزمة المستحقات الأخيرة مع الأبيض بعد فسخ تعاقده من طرف واحد.

وأوضح فهمي بلحاج في تصريحات عبر قناة أون سبورت :" اللاعب اضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهل القانونية الممنوحة للنادي، ليتم عرض النزاع على غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي أصدرت قرارًا بإلزام الزمالك بسداد مستحقات اللاعب والتعويضات المقررة".

وأضاف: "هناك عقوبة رياضية مستقلة صدرت بحق النادي، تتمثل في منعه من قيد اللاعبين لفترتي تسجيل متتاليتين، والزمالك مارس حقه القانوني بالطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي".

وأشار محامي اللاعب إلى أن الاستئناف لا يؤدي تلقائيًا إلى إيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا للوائح، إلا أن الزمالك تقدم بطلب لوقف التنفيذ، والملف لا يزال قيد الدراسة أمام المحكمة المختصة التي ستصدر قرارها النهائي.

وشدد بلحاج على احترامه الكامل لنادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب تجمعه علاقة جيدة بالنادي، وأن جميع الأطراف منفتحة على أي مقترحات أو اتصالات قد تسهم في الوصول إلى تسوية ودية ترضي الجميع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القضية تتعلق بمستحقات مالية فقط، معتبرًا أن مثل هذه النزاعات أمر معتاد في عالم كرة القدم ويمكن حسمه سواء عبر المسار القانوني أو من خلال الحلول الودية.