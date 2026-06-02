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هاني فرحات عن أغنية "بحرية": شيرين مطالبة بتعويض جمهورها

كتب : سهيلة أسامة

10:01 م 02/06/2026

هاني فرحات المايسترو

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علق المايسترو هاني فرحات على الجدل المثار حول أغنية "بحرية"، وذلك خلال لقائه ببرنامج "عرب وود".

ماذا قال هاني فرحات عن أغنية بحرية؟

وقال فرحات: "هي أذواق.. أنا عجبني الكلام واللحن، واللي جنبي ممكن ما يعجبوش، مفيش صح ومفيش غلط، كل الحكاية إننا سمعنا صوت شيرين تاني، وإن شيرين رجعت تغني، والناس اتحرمت منها كتير، ومطلوب منها تعوض جمهورها".

وأضاف: "حد تعجبه الأغنية أوكي، وحد ما تعجبوش برضه أوكي، دي أذواق زي اللبس".

وكان الشاعر والملحن عزيز الشافعي رد مؤخرًا على الانتقادات التي طالت أعماله الأخيرة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أكد فيه تعرضه لما وصفه بـ"حملة هجوم ممنهجة" خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن عزيز الشافعي تعاون مؤخرًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في عدد من الأغاني، من بينها "الحضن شوك"، و"تباعًا تباعًا"، و"بحرية"، والتي حققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة.

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