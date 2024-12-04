مصطفى غريب يكشف عن إعلان "المستريحة" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان مصطفى غريب، عن الإعلان الرسمي لفيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي، استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر غريب الإعلان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت ليلى علوي وهي تقوم بجمع أبنائها من أجل القيام بعملية نصب جديدة، وسط مشاركة عدد كبير من النجوم وهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، نور قدري، عمرو وهبة.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، لتكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أو عملية نصب في حياتها، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

وعرض للفنان مصطفى غريب مؤخرًا مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وسط مشاركة لعدد كبير من النجوم وهم أكرم حسني، غادة طلعت، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، تأليف محمد سعد والي ومهاب حسين، إخراج محمد أوتاكا.

View this post on Instagram A post shared by Mostafa Gharieb | مصطفى غريب (@mostafa_gharieb1)

يذكر أن، مصطفى غريب يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

اقرأ أيضا:

"السحر" السبب.. طفل "بلية ودماغه العالية" يكشف عن غيابه عن الساحة الفنية ٢٤ عام

خاص| تفاصيل أول جلسات اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم