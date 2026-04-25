إعلان

رفض زواجه فأنهى حياته.. تفاصيل غدر الابن بوالده وقت الفجر بقنا

كتب : مختار صالح

02:00 ص 25/04/2026

نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد صادم هزّ قرية بني برزة التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، تحولت لحظة هدوء الفجر إلى مأساة إنسانية قاسية، بعدما لقي مُسن مصرعه أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر، في واقعة كشفت لاحقًا عن تفاصيل مأساوية داخل أسرة واحدة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة أبو تشت بالعثور على جثة مُسن ملقاة بأحد شوارع القرية، أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

فرض طوق أمني ونقل الجثمان

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني، ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.

مفاجأة صادمة في التحريات

كشفت التحريات أن الواقعة تحمل شبهة جنائية، وأن المجني عليه تعرض للاعتداء باستخدام “شومة” في الطريق العام، ما أدى إلى وفاته في الحال.

الابن وراء الجريمة

وتبين من التحريات أن المتهم هو نجل المجني عليه، وأن الدافع وراء الجريمة يرجع إلى خلافات أسرية، بعدما رفض الأب زواج نجله من فتاة داخل القرية، ما تسبب في تصاعد الخلاف بينهما وانتهى بالجريمة.

تحقيقات النيابة مستمرة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها، مع تكليف المباحث بمواصلة التحريات لكشف جميع الملابسات.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على المتهم بقتل والده ضربًا باستخدام "شومة" على رأسه، أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز أبو تشت جريمة قتل ابن يقتل والده حوادث قنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان