يواصل عدد كبير من ألمع النجوم التوافد على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة كان الفرنسية، حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ويشهد حفل الختام مراسم تكريم الأفلام والنجوم الفائزين بجوائز هذا العام، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في المهرجان وهي الجائزة الأسمى وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأفلام التي تم عرضها طوال الفعاليات، وحازت على استحسان النقاد والسينمائيين.

وكان من أبرز الحضور على الريد كاربت في حفل الختام كل من، زوي سالدانا، إيزابيل هوبير، إيفا لونجوريا باركر، تيلدا سوينتون، جينا ديفيس، روزالين سانشيز، نادين لبكي، صوفيا كارسون، كاميليا جوردانا، آيشواريا راي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية في وداع أخير لمهرجان كان السينمائي.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

أقيمت فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الحصرية التي يتم عرضها لأول مرة، إلى جانب عدد من أولى التجارب الإخراجية لعدد من المخرجين الشباب.

