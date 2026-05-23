إعلان

25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026

كتب : مروان الطيب

10:53 م 23/05/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لينا سيتويشنز
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (7)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (6)
  • عرض 25 صورة
    ويليام أبادي
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (5)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (4)
  • عرض 25 صورة
    نادين لبكي
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (2)
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (1)
  • عرض 25 صورة
    كاميليلا جوردانا
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان كان (3)
  • عرض 25 صورة
    صوفيا كارسون
  • عرض 25 صورة
    روزالين سانشيز
  • عرض 25 صورة
    ديمي مور على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    جينا ديفيس
  • عرض 25 صورة
    تيلدا سوينتون
  • عرض 25 صورة
    بييرفرانشيسكو فافينو
  • عرض 25 صورة
    النجوم يخطفون الأنظار على الريد كاربت (2)
  • عرض 25 صورة
    النجوم يخطفون الأنظار على الريد كاربت (1)
  • عرض 25 صورة
    النجمة زوي سالدانا
  • عرض 25 صورة
    الممثلة الهندية آيشواريا راي
  • عرض 25 صورة
    ديمي مور
  • عرض 25 صورة
    إيفا لونجوريا باركر
  • عرض 25 صورة
    إيزابيل هوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل عدد كبير من ألمع النجوم التوافد على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة كان الفرنسية، حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ويشهد حفل الختام مراسم تكريم الأفلام والنجوم الفائزين بجوائز هذا العام، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في المهرجان وهي الجائزة الأسمى وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأفلام التي تم عرضها طوال الفعاليات، وحازت على استحسان النقاد والسينمائيين.

وكان من أبرز الحضور على الريد كاربت في حفل الختام كل من، زوي سالدانا، إيزابيل هوبير، إيفا لونجوريا باركر، تيلدا سوينتون، جينا ديفيس، روزالين سانشيز، نادين لبكي، صوفيا كارسون، كاميليا جوردانا، آيشواريا راي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية في وداع أخير لمهرجان كان السينمائي.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

أقيمت فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الحصرية التي يتم عرضها لأول مرة، إلى جانب عدد من أولى التجارب الإخراجية لعدد من المخرجين الشباب.

اقرأ أيضا:

كريم عبدالعزيز يكشف لـ"مصراوي" عن إصابته أثناء تصوير فيلم 7Dogs

تشارك في بطولته.. أول تعليق من هالة صدقي بعد عرض فيلم 7Dogs

حفل ختام مهرجان كان ريد كاربت نجوم هوليود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
مدرب روسيا: منتخب مصر قوي.. وصلاح ومرموش بين الأفضل عالمياً
رياضة عربية وعالمية

مدرب روسيا: منتخب مصر قوي.. وصلاح ومرموش بين الأفضل عالمياً
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 24-5: حب لهذا البرج.. وتحذيرات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 24-5: حب لهذا البرج.. وتحذيرات لهؤلاء
إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
شئون عربية و دولية

إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
سلالة نادرة من إيبولا تثير الذعر.. لماذا أعلنت الصحة العالمية الطوارئ؟
نصائح طبية

سلالة نادرة من إيبولا تثير الذعر.. لماذا أعلنت الصحة العالمية الطوارئ؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر بالمنطقة