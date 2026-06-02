بقوة 6.2 درجة.. زلزال يضرب جنوب إيطاليا

كتب : وكالات

02:17 ص 02/06/2026

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جنوب إيطاليا.

وسجل الزلزال في تمام الساعة 10:12 مساء بالتوقيت العالمي المنسق "1:12 صباحا بتوقيت موسكو" على بعد 124 كيلومترا شمال مدينة ميسينا.

كان مركز الزلزال على عمق 240 كيلومترا، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

وسجل زلزال شهر مارس الماضي بقوة 6.0 درجات بمقياس ريختر في البحر التيراني بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية، ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية جراء الزلزال، وفقا لروسيا اليوم.

