حصد فيلم الدراما " Fjord" جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم بفعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي المقام مساء اليوم السبت وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وحاز على إشادات كبيرة من قبل النقاد والسينمائيين المتابعين لأفلام المهرجان هذا العام، وشهدت المسابقة شرسة بين عدد من الأعمال الهامة التي تم عرضها طوال الفعاليات.

تدور أحداث فيلم " Fjord" حول عائلة رومانية مهاجرة تعيش في النرويج تخضع للتحقيق وتواجه تدقيق النظام القضائي المحلي.

كواليس حفل ختام مهرجان كان 2026

ويشهد حفل الختام مراسم تكريم الأفلام والنجوم الفائزين بجوائز هذا العام، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في المهرجان وهي الجائزة الأسمى وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأفلام التي تم عرضها طوال الفعاليات، وحازت على استحسان النقاد والسينمائيين.

وكان من أبرز الحضور على الريد كاربت في حفل الختام كل من، زوي سالدانا، إيزابيل هوبير، إيفا لونجوريا باركر، تيلدا سوينتون، جينا ديفيس، روزالين سانشيز، نادين لبكي، صوفيا كارسون، كاميليا جوردانا، آيشواريا راي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية في وداع أخير لمهرجان كان السينمائي.

