نيكولاس كيدج في زي الرجل العنكبوت لأول مرة.. طرح إعلان "Spider- Noir"

طرحت منصة "Prime" الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل الأبطال الخارقين المنتظر "Spider- Noir" استعدادا لعرضه يوم 27 مايو المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية البطل الخارق "Spider- Man" الذي يجسده النجم العالمي نيكولاس كيدج .

وسيتم عرض المسلسل بنسختين هما نسخة بالألوان الطبيعية، ونسخة بالأبيض والأسود إذ تدور أحداث المسلسل في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، هم: بريندان جليسون، أندرو لويس كولدويل، لا رون موريس، وجاك هيوستن.

الموسم الأول من المسلسل مكون من 8 حلقات وتعرض الحلقة الأولى يوم الأربعاء 27 مايو المقبل، على أن يتم عرض الحلقات تباعا.

آخر مشاركات نيكولاس كيدج

وكانت آخر مشاركات النجم نيكولاس كيدج على شاشة السينما بفيلم الرعب " The Carpenter's Son" عام 2025.

أعمال ينتظر عرضها نيكولاس كيدج قريبا

يشارك نيكولاس كيدج بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "The Prince" المقرر عرضه مطلع شهر يونيو المقبل.

