تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام سير أعمال امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بعدد أربع مدارس بقرية بني محمد التابعة لإدارة أبنوب التعليمية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وبناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف المتابعات الميدانية.

مرافقة قيادات تعليمية

رافق وكيل الوزارة خلال جولته الدكتور أحمد حسانين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية على أرض الواقع والتأكد من تطبيق التعليمات.

تفقد اللجان بمختلف المراحل

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد عدد من لجان الامتحانات بمدارس: بني محمد الشهابية الإعدادية بنات، والشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية بنين، ومدرسة بني محمد الشهابية للتعليم الأساسي، ومدرسة النصر الخاصة للتعليم الأساسي.

وشملت المتابعة طلاب مراحل النقل المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، حيث أدوا امتحانات مواد متعددة منها الرياضيات والتربية الدينية للصف الخامس الابتدائي، وعلوم وتكنولوجيا المعلومات للصف السادس الابتدائي، والكيمياء للصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، وعلم النفس للشعبة الأدبية، والتاريخ للصف الأول الثانوي (فترة ثانية)، والدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، والعلوم للصف الثاني الإعدادي.

التأكيد على الانضباط وتكافؤ الفرص

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات، مشددًا على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية حفاظًا على مصلحة الطلاب.

ضوابط وتعليمات مشددة

أكد وكيل الوزارة أنه تم تكليف القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والتي تتضمن الانضباط في مواعيد اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية داخل اللجان للطلاب والعاملين، إضافة إلى الالتزام بالزي المدرسي، وغلق أبواب المدارس وفقًا للمواعيد المحددة.

أعداد الطلاب على مستوى المحافظة

يُذكر أن امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني تُجرى على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 454 ألف طالب وطالبة، و163 ألفًا بالمرحلة الإعدادية، و59 ألف طالب وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، من بينهم طلاب الخدمات والمنازل.