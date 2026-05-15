صديق عزيز وعبقري.. ماذا قال دونالد ترامب عن مايكل جاكسون؟

استعرضت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عدد من إطلالاتها التي حضرت بها عدد من الدورات السابقة لمهرجان كان السينمائي الدولي الذي تقام دورته الـ 79 هذا العام خلال شهر مايو الجاري.

نشرت بيلا حديد إطلالات مختلفة من حضورها فعاليات دورات سابقة للمهرجان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

وكتبت بيلا على الصور: "9 سنوات من أسبوعي المفضل"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بيلا حديد تحقق نجاحا كبيرا بمسلسل "The Beauty"

حققت بيلا حديد نجاحا كبيرا بمسلسل "The Beauty" الذي يعد أولى بطولاتها في الدراما التلفزيونية وعرض يوم 21 يناير الماضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والخيال العلمي حول الشريكان درو فوستر وكارا فون اللذان يقومان بالتحقيق في مرض "الجمال" المنقول جنسياً والذي يسبب آثاراً تجميلية ولكنه يثبت أنه مميت، ويتفاديان المسؤولين الفاسدين ومرتزق يستهدفهم وسط مؤامرة حكومية مشتبه بها.

ويشارك بيلا حديد بطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أشتون كوتشر، ريبيكا هال، إيفان بيترز، باتريك لويس، وروب يانج.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.

اقرأ أيضا:



شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف

بينها رانيا يوسف وزينة.. أزمات قانونية بين النجوم بسبب النفقة



