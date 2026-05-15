تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار موجة واسعة من الجدل، ظهر خلاله رجل يشبه الفنان الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، بشكل لافت أثناء استقلاله حافلة عامة.

فيديو لـ شبيه مايكل جاكسون يثير الجدل

وأظهر الفيديو الرجل بملامح قريبة جدا من مايكل جاكسون مع شعر أبيض يوحي بتقدمه في العمر، إلى جانب حركات وتعابير أعادت إلى الأذهان أسلوب النجم الراحل الشهير، ما فتح باب التكهنات على نطاق واسع بين المستخدمين حول العالم.

هل فيديو شبيه مايكل جاكسون جالسا في حافلة حقيقي؟

بحسب موقع "Lead Stories"، فإن الفيديو المتداول لشبيه مايكل جاكسون غير حقيقي، حيث تبين أنه نشر في الأصل عبر حساب متخصص في إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي، يحمل اسم "promptkillers".

وأشار التقرير إلى أن أداة كشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي "Hive Moderation" صنفت الفيديو بنسبة 94.2% على أنه منشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يرجح عدم واقعيته.

كما نشر المقطع عبر حساب إنستجرام يحمل اسم "promptkillers" بتاريخ 11 مايو 2026، وهو حساب معروف بتقديم مقاطع ومحتوى مصمم بالذكاء الاصطناعي.

وجاء انتشار الفيديو بالتزامن مع الترويج للفيلم السينمائي الجديد الذي يوثق السيرة الفنية لـ مايكل جاكسون، وتم طرحه عالميا بجميع السينمات العالمية في أبريل 2026، ما ساهم في زيادة التفاعل والجدل حول المقطع المتداول.

من هو مايكل جاكسون؟

-مغن وراقص وكاتب أغان أمريكي.

- يلقب بـ "ملك البوب".

-بدأ مسيرته مع فرقة The Jackson 5.

-من أشهر ألبوماته: Thriller وBad وDangerous.

-اشتهر برقصة "Moonwalk" الشهيرة.

-توفي عام 2009 في لوس أنجلوس عن عمر 50 عاما.

Forget the conspiracy theories about Epstein still being alive...



The internet just found Michael Jackson 🤣pic.twitter.com/bL9oVP6aeY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2026

