خطف النجم العالمي جون ترافولتا الأنظار مع ابنته إيلا بلو ترافولتا فور حضورهما على ريد كاربت فيلمه الجديد " Propeller One-Way Night Coach" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

ظهر ترافولتا بشكل مختلف عن ما اعتاده منه الجمهور خلال السنوات الماضية، والتقط العديد من الصور التذكارية مع ابنته على الريد كاربت.

كواليس فيلم Propeller One-Way Night Coach

الفيلم مقتبس من كتاب ترافولتا الصادر عام 1997، ويروي الفيلم قصة الشاب جيف، المولع بالطيران، ووالدته في رحلة عبر البلاد إلى هوليوود تتحول إلى رحلة تغير حياتهم مليئة باللحظات غير المتوقعة، والفيلم يعد أولى تجارب ترافولتا الإخراجية وشارك بأحداث الفيلم كسارد للأحداث.

اخر مشاركات جون ترافولتا على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات جون ترافولتا على شاشة السينما بفيلم الجريمة والإثارة "High Rollers" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول لصٌّ محترف يجبر على تنفيذ عملية سطو خطيرة على كازينو بعد أن يختطف عدوه اللدود حبيبته. يجد نفسه عالقًا بين مجرمين منافسين ومطاردة مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيخاطر بكل شيء لإنقاذها وتحقيق مكسب كبير.

أعمال ينتظر عرضها جون ترافولتا قريبا

يشارك النجم جون ترافولتا بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

منها فيلم الجريمة "November 1963" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول قصة اغتيال الرئيس كما رواها جوزيف جيانكانا، الذي كان برفقة شقيقه سام جيانكانا خلال تلك الأيام. كتبها ابن أخيهما، وتروي القصة في وقتها الحقيقي، كاشفةً النقاب عن الجانب الخفي الذي ارتكب هذه الجريمة.

