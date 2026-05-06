بشرى بإطلالة لامعة.. لماذا اختارت اللون الذهبي؟

كتب : أسماء مرسي

09:00 م 06/05/2026
    بشرى بلوك كاجوال لامع
    اعتمدت بشرى تسريحة الشعر المرفوعة

تألقت الفنانة بشرى بإطلالة كاجوال لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جاكيت ذهبي بتفاصيل مميزة

ظهرت بشرى بإطلالة لافتة مرتدية جاكيت قصير باللون الذهبي اللامع، تميز بتطريزات لامعة أضفت عليه مزيدا من الفخامة.

ونسقت معه توبا أبيض بسيطا، مع بنطلون جينز فاتح اللون، ما منح الإطلالة توازنا بين اللمسة اللامعة والطابع الكاجوال.

مكياج ناعم يبرز جمالها

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها من تنفيذ خبيرة التجميل مي مقلد.

تسريحة شعر أنيقة وبسيطة

واختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى، أبرزت ملامح وجهها بأسلوب طبيعي وأنيق، وذلك بواسطة المصفف عادل الطيب.

إكسسوارات تضيف لمسة راقية

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد.

اللون الذهبي رمز للفخامة والجاذبية

ارتداء اللون الذهبي يمنح إطلالة مميزة توحي بالفخامة والرقي، فهو لون يرتبط بالتألق ويجذب الأنظار بشكل طبيعي دون مجهود، كما أنه يمكن تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات.

ويعد خيارا مثاليا للمناسبات الخاصة والسهرات، حيث يضفي لمسة من اللمعان والتميز على المظهر، كما يمكن اعتماده في الإطلالات اليومية عند مزجه مع ألوان محايدة مثل الأبيض أو الأسود أو البيج، وفقا لمجلة "vogue".

بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور: "أنا مايكل جاكسون الغلابة" (10 صور)
ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
3 طعنات انتقام تشعل الثأر في بيت العيلة وتقود قاتل "الحاجة أرزاق" للمفتي
انتبهوا.. تحذيرات وتعثرات لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة
إطلاق باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات.. وزير الاتصالات يوضح
