تصدرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت السلطات التركية أوامر توقيف بحق 7 أشخاص ضمن تحقيقات موسّعة تتعلق بقضية مخدرات يُشتبه بتورط عدد من الشخصيات العامة والمشاهير فيها، منها النجمة التركية هاندا ارتشيل القضية إلى جانب حبيبها السابق هاكان صابانجي، بعد تداول أنباء عن إدراجهما ضمن قائمة المشتبه بهم في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف المخدرات"، الذي يستهدف شخصيات بارزة من عالم الفن والأعمال في تركيا.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن هاندا أرتشيل:

1- شاركت في مسابقة جمال أقيمت في أذربيجان وحازت على المركز الثاني عام 2012.

2- اشتهرت بشخصية "سيلين يلماز ميرتوجلو" في مسلسل "بنات الشمس" عامي 2015 و2016.

3- توفيت والدتها في 10 يناير عام 2019 بعد صراع مع المرض.

4- حلت هاندا أرتشيل في المرتبة الـ 52 ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لسنة 2023،

5- خضعت لعدد من عمليات التجميل منها حقن شفايفها بالفيلر، ورفع حاجبيها لجعل عينها على شكل حبة اللوز، ورفعت خدودها، إلى جانب تنعيم الفك وتحديد الذقن.

6- يتابعها 32 مليون متابع على انستجرام.

7- كانت من أبرز حضور عرض أزياء إيلي صعب في الرياض عام 2024 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

8- كانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم الرومانسية "Chasing the Wind" عام 2025.

9- قامت بتأليف مسلسل وحيد بعنوان "Two Worlds, One Wish" عام 2025.

10- تعاونت خلال مسيرتها مع عدد كبير من نجوم الدراما التركية أبرزهم باريش أردوتش، نسليهان يلدان، أليجان أيتيكن.

