نجح فيلم الكوميديا "Scary Movie" في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض محققا إيرادات بلغت 55 مليون دولار.

تفوق فيلم "Scary Movie" على عدد من الأفلام التي عرضت مع بنفس التوقيت منها فيلم المغامرات والتشويق "Masters of the Universe" محتلا المركز الثاني بإيرادات بلغت 29 مليون دولار، بينما جاء في المركز الثالث فيلم الرعب والإثارة "Backrooms" بعائدات بلغت 26 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة "Obsession" بإيرادات بلغت 26 مليون دولار بإجمالي إيرادات 152 مليون بعد قرابة شهر من عرضه تجاريا، وجاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة " The Amazing Digital Circus: The Last Act" بإيرادات بلغت 19 مليون دولار بأول أسبوع عرض، بينما جاء في المركز السادس فيلم المغامرات " Star Wars: The Mandalorian and Grogu" بإجمالي إيرادات 156 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من العرض.

واحتل المركز السابع فيلم السيرة الذاتية "Michael" بإجمالي إيرادات بلغت 888.066.424 مليون دولار بعد أكثر من شهر من عرضه تجاريا، وجاء في المركز الثامن فيلم الكوميديا "The Breadwinner" بإيرادات بلغت 14 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه، وفي المركز التاسع جاء فيلم الحروب والإثارة "Pressure" بـ 11 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الدراما "The Devil Wears Prada 2" بإجمالي إيرادات بلغت 215 مليون دولار بعد 6 أسابيع من العرض تجاريا.

تدور أحداث فيلم "Scary Movie" في إطار كوميدي، إذ يقوم الفيلم بالسخرية من العديد من الأفلام السينمائية التي تم عرضها خلال السنوات الماضية، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 55 مليون دولار.، وتعرض الفيلم للعديد من الانتقادات من قبل النقاد فور عرضه بالسينمات، إلا أن الجمهور كان له رأي آخر.

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