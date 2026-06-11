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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الفترة من 11 يونيو حتى 17 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن عدد من أبرز نجوم الغناء المشاركين في إحياء حفلي الافتتاح والختام.

نجوم الغناء يستعدون لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

تحيي حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس في المكسيك، النجمة الكولومبية شاكيرا ويشاركها الغناء النجم العالمي بورنا بوي.

كما يشارك في حفلات البطولة المغني ج بالفن، والمغني مايكل بابل، إلى جانب المغنية إليانا وجيسي رييز واللتان ستشاركان أيضا في حفل كندا.

ومن النجوم العرب المشاركين في حفل الافتتاح، المغنية الكندية ذات الأصول المغربية نورا فتحي التي ستشارك أيضا في حفل كندا.

وتحيي النجمة العالمية كاتي بيري حفل في أمريكا يوم 12 يونيو، ويشاركها الحفل كل من المغنية ليزا وريما وأنيتا، كما تشارك النجمة العالمية تاليا والنجم فيوتشر.

وتحيي حفل ختام البطولة يوم 19 يوليو المقبل النجمة العالمية مادونا ويشاركها الحفل النجمة شاكيرا وفريق BTS، في الحفل المقرر إقامته بين شوطي المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البطولة.

شاكيرا تحتفل بنجاح الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 "Dai Dai"

احتفلت شاكيرا بتخطي أغنيتها "Dai Dai" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026.

نشرت شاكيرا صورا من كواليس الأغنية عبر حسابها على "انستجرام"، وقامت بتوجيه الشكر والتحية لجمهورها ومتابعيها على نجاح الأغنية.

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