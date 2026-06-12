شاركت النجمة العالمية بريتني سبيرز في الترويج لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إذ نشرت بريتني سبيرز جلسة تصوير خضعت لها خلال ترويجها لبطولة كأس العالم 2002، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ظهرت بريتني سبيرز في الصور مرتدية تي شيرت وشورت وحملت كرة قدم في يدها وعلقت على الصور: "تذوق طعم النصر".

شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك

أشعلت النجمة الكولومبية العالمية، شاكيرا حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم مساء أمس الخميس في المكسيك، إذ انطلقت أولى مباريات البطولة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا وسط حضور جماهيري كبير.

قامت شاكيرا بغناء أغنيتها "Dai Dai" وهي الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح وشاركها الغناء المغني برونو بوي، إلى جانب العديد من الاستعراضات والرقصات التي اشتهرت بها شاكيرا وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

نجوم الغناء يستعدون لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أحيت النجمة شاكيرا حفل الافتتاح مساء أمس الخميس في المكسيك، وشاركها الغناء النجم العالمي بورنا بوي.



كما يشارك في حفل الافتتاح المغني ج بالفن، والمغني مايكل بابل المقرر إقامته في كندا اليوم الجمعة 12 يونيو، إلى جانب المغنية إليانا وجيسي رييز واللتان ستشاركان أيضا في حفل كندا.



ومن النجوم العرب المشاركين في حفل الافتتاح، المغنية الكندية ذات الأصول المغربية نورا فتحي التي ستشارك أيضا في حفل كندا.

كما ستحيي النجمة العالمية كاتي بيري حفل الافتتاح في أمريكا يوم 12 يونيو، ويشاركها الحفل كل من المغنية ليزا وريما وأنيتا، كما سيشارك الحفل النجمة العالمية تاليا والنجم فيوتشر.



ستحيي حفل ختام البطولة يوم 19 يوليو المقبل النجمة العالمية مادونا ويشاركها الحفل النجمة شاكيرا وفريق BTS، في الحفل المقرر إقامته بين شوطي المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البطولة.

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