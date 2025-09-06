انهيار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ "مهند" في جنازة صديقه خالد يوكاي

كتب- مروان الطيب:

أقيم اليوم السبت مراسم جنازة رجل الأعمال التركي خالد يوكاي في إسطنبول، وسط حضور عائلته والأصدقاء وعدد كبير من النجوم الأتراك، وذلك بعد ساعات من العثور على جثته على عمق 68 مترا في البحر.

وجاء من أبرز المتواجدين أثناء تشييع الجثمان النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بشخصية "مهند" من المسلسل الشهير "العشق الممنوع" وكانت تربطه به علاقة صداقة وطيدة، ولم يتمالك النجم التركي دموعه وانهار من البكاء وسط مواساة المتواجدين.

وكان من أبرز النجوم الأتراك المشاركين في الجنازة، علي دوروست Ali Dürüst، سيدا باكان Seda Bakan، بوراك يامانتورك Burak Yamantürk، محمد أصلان Mehmet Aslan ونَفيسه كاراطاي Nefise Karatay.

أبحر رجل الأعمال خالد يوكاي على متن يخته الخاص يوم 4 أغسطس الماضي، وبعد انقطاع الاتصال به تواصلت عائلته مع السلطات من أجل البحث عنه، والتقطت قوات خفر السواحل صور لليخت الذي ظهر محطما ولم تجد فرق البحث له أي أثر، مما استدعى فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث.

وبعد رحلة بحث استمرت لفترة طويلة تم العثور على جثمان خالد يوكاي على عمق 68 مترا تحت الماء.

