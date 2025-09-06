مغني إيطالي يرفع علم فلسطين في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتب- مروان الطيب:

قام المغني والكاتب الإيطالي بييرو بيلو أثناء حضوره مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، برفع العلم الفلسطيني، قبل العرض العالمي لفيلمه الوثائقي " Piero Pelù. Rumore Dentro" الذي عرض خارج المسابقة أمس الجمعة.

وظهر بييرو وهو يحمل العلم الفلسطيني على ريد كاربت عرض الفيلم في المهرجان، كما التقط العديد من الصور مع فريق عمل الفيلم.

وأعاد المغني بييرو بيلو نشر صوره وهو يحمل العلم الفلسطيني عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع انستجرام، واشتهر بيلو مؤخرا بدعمه للقضية الفلسطينية خلال حضوره العديد من الفعاليات الغنائية.

تدور أحداث الفيلم حول حادث في الاستوديو يُسبب لبييرو بيلو تلفًا عصبيًا شديدًا. بفضل دعم عائلته، والموسيقى، والرحلات الروحية، بما في ذلك رحلة إلى سانت ماري دو لا مير، يجد مغني الروك الشفاء ويبتكر فنًا جديدًا من تجربته.

بييرو بيلو مغني وكاتب أغاني إيطالي. أحد أشهر الفنانين في مشهد موسيقى الروك الإيطالي، وهو معروف بكونه المغني الرئيسي والمؤسس المشارك لفرقة Litfiba، فضلاً عن نشاطه الفردي.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

