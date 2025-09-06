كتب- مروان الطيب:

احتفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي بأبطال وفريق فيلم "100 Nights of Hero" الذي تم عرضه ضمن أسبوع النقاد وسط حضور جماهيري كبير.

وأعاد الفنان أمير المصري أحد أبطال الفيلم نشر مقطع فيديو من كواليس العرض العالمي للفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهر خلاله فريق العمل وهم يتم تهنئتهم عقب انتهاء العرض وكتب أمير : "أول تصفيق والمزيد قادم ومستحق".

فيلم "100 nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد.

يذكر أن، أمير المصري يشارك ببطولة فيلم "Giant" وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية للملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، إلى أن يصبح بطل ملاكمة وكل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في بريطانيا، ويشارك ببطولة الفيلم النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن إنتاج سيلفستر ستالون ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

