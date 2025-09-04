"أسطورة".. جوليا روبرتس تنعى جورجيو أرماني

كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة العالمية جوليا روبرتس، مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

ونشرت جوليا روبرتس، صورة جمعتها به عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صديق حقيقي، أسطورة".

وكان الظهور الأخير للنجمة جوليا روبرتس في العرض العالمي الأول لفيلمها "After the Hunt" الذي عرض مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الجريمة والتشويق حول أستاذة جامعية تجد نفسها عند مفترق طرق شخصي ومهني عندما يوجه أحد طلابها المتميزين اتهامًا ضد أحد زملائها ويهدد سر مظلم من ماضيها بالظهور إلى النور.

يذكر أن، جوليا روبرتس تنتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Little Bee".

