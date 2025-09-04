بسبب دعمه لـ إسرائيل.. تركيا تمنع حفلا للمغني الفرنسي إنريكو ماسياس



وكالات

أعلنت السلطات التركية، منع حفلا للمغني الفرنسي إنريكو ماسياس، كان من المقرر إقامته الجمعة في إسطنبول، عقب دعوات للاحتجاج ضد الفنان بسبب موقفه المؤيد لإسرائيل.

قالت محافظة إسطنبول في بيان، إنها كانت تريد منع أي تظاهرات على هامش الحفل "ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة وداعميها"، لكنها اعتبرت الدعوات للاحتجاج مشروعة.

من جهته، قال الفنان البالغ 86 عاما: "منذ أكثر من ستين عاما، نلت شرف الغناء في إسطنبول وإزمير، وهما مدينتان أحبهما بشكل خاص بسبب جمهورهما الاستثنائي".

وأضاف: "أشعر بتفاجؤ وحزن عميقين لعدم تمكني من لقاء جمهوري الذي لطالما شاركته قيم السلام والأخوة".

في مقابلة مع قناة "ليجند" الفرنسية على يوتيوب في منتصف أغسطس، قال الفنان الذي دافع مرارا عن عمليات إسرائيل الدامية في غزة: "إنه كان يغني دائما عن السلام بين اليهود والمسلمين طوال الوقت"، مضيفا: "أنا أول يهودي نجح في جمع اليهود والمسلمين".

ولم يعد المغني الذي ولد عام 1938 لعائلة يهودية عربية في مدينة قسنطينة، إلى الجزائر منذ مغادرتها عام 1961، بسبب الانتقادات الموجهة له على خلفية دعمه لإسرائيل.

وصرح لوكالة فرانس برس عام 2013 قائلا: "ما زلت متفائلا إذا ما شاء القدر أن أعود إلى الجزائر، فلن أرفض".