ممثل أمريكي يدخل حفل توزيع جوائز إيمي 2025 على سكوتر.. ما السبب؟



كتب- مروان الطيب:

فوجئ حضور حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، المقام على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور الممثل الأمريكي، ستيرلينج براون على خشبة المسرح بـ سكوتر.

وظهر ستيرلينج على المسرح رفقة أبطال مسلسله" Paradise" وهما: جيمس مارسدن، وجوليان نيكولسون، لتقديم إحدى فقرات الحفل.

وكان السبب وراء ظهوره على سكوتر هو التواء في كاحله الذي أعلن عنه خلال الأسبوع الماضي، وكشف أنه في حاجة إلى تدخل جراحي، لكنه قرر تأجيلها لحين الانتهاء من تقديم حفل توزيع الجوائز.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.