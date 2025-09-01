كتب- مروان الطيب:

رفع فريق الفيلم الإيطالي " My Tennis Maestro" وأبطاله، علم فلسطين خلال عرض فيلمهم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهر فريق الفيلم على السجادة الحمراء، وهم يحملون العلم الفلسطيني. وتدور أحداث الفيلم حول مواجهة لاعب تنس موهوب في سن المراهقة صعوبة في التكيف مع توقعات والده أثناء الشروع في جولة تدريبية ساحلية إيطالية مع مدربه، البطل السابق الذي فقد طريقه.

وتشهد فعاليات مهرجان فينيسيا هذا العام مشاركة فيلم "The Voice of Hind Rajab" "صوت هند رجب ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية ومنافسته على جائزة الأسد الذهبي، والمقرر عرضه يوم 3 سبتمبر المقبل، وحظي باهتمام النجمين براد بيت وخواكين فينيكس، إذ حرصا على المشاركة في إنتاجه.

الفيلم تدور أحداثه عن حادثة حقيقية صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" عمرها 6 أعوام، نداء استغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة .

ولفتت هند، أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل أن يتم استهدافها وعائلتها و المسعفين،وإطلاق دبابة إسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا .

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

