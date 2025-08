جينيفر لوبيز تنشر صور من كواليس زيارتها لمصر وحفل شرم الشيخ

كتب- مروان الطيب:

استعادت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز ذكريات زيارتها لمدينة شرم الشيخ خلال إحياء حفلها الغنائي هناك الذ أقيم أول أمس الأربعاء، ضمن جولتها الغنائية حول العالم "Up all Night: Live in 2025" منها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ونشرت جينيفر لوبيز صور من رحلتها في شرم الشيخ عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شعرت باللطافة في مصر".

وقدمت جينيفر لوبيز العديد من أغانيها الشهيرة، إلى جانب استعراضاتها التي اشتهرت بها في حفلاتها، وسط حور جمهورها ومحبيها.

وكانت اخر مشاركات جينيفر لوبيز على شاشة السينما بفيلم الخيال العلمي "Atlas" عام 2024.

يذكر أن جينيفر لوبيز تنتظر عرض أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والجريمة "The Godmother"