إعلان

جينيفر لوبيز تنشر صور من كواليس زيارتها لمصر وحفل شرم الشيخ

07:55 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النجمة العالمية جينيفر لوبيز
  • عرض 7 صورة
    جينيفر لوبيز تستمتع بوقتها في شرم الشيخ
  • عرض 7 صورة
    جينيفر لوبيز
  • عرض 7 صورة
    حفل جينيفر لوبيز في شرم الشيخ
  • عرض 7 صورة
    استقبال جينيفر لوبيز في شرم الشيخ
  • عرض 7 صورة
    النجمة العالمية جينيفر لوبيز تستمتع بوقتها في شرم الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

استعادت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز ذكريات زيارتها لمدينة شرم الشيخ خلال إحياء حفلها الغنائي هناك الذ أقيم أول أمس الأربعاء، ضمن جولتها الغنائية حول العالم "Up all Night: Live in 2025" منها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ونشرت جينيفر لوبيز صور من رحلتها في شرم الشيخ عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شعرت باللطافة في مصر".

وقدمت جينيفر لوبيز العديد من أغانيها الشهيرة، إلى جانب استعراضاتها التي اشتهرت بها في حفلاتها، وسط حور جمهورها ومحبيها.

وكانت اخر مشاركات جينيفر لوبيز على شاشة السينما بفيلم الخيال العلمي "Atlas" عام 2024.

يذكر أن جينيفر لوبيز تنتظر عرض أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والجريمة "The Godmother"

جينيفر لوبيز شرم الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان