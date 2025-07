تعرف على قائمة أغنى 10 ممثلين في 2025.. هذه ثرواتهم

كتب- مروان الطيب:

أصدر موقع "The Economic Times" المختص برصد ثروات النجوم والمشاهير ورجال الأعمال، قائمته بالممثلين الأغنى في العالم بعام 2025.

وتصدر القائمة النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر بـ 1.49 مليار دولار، بينما جاء في المركز الثاني الممثل الأمريكي دواين جونسون الشهير بـ"The Rock" بثروة تقدر بـ 1.19 مليار دولار، واحتل المركز الثالث النجم الأمريكي توم كروز بـ 891 مليون دولار، وفي المركز الرابع نجم السينما الهندية شاروخان بـ 876.5 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء النجم العالمي جورج كلوني بـ 742 مليون دولار.

واحتل المركز السادس النجم العالمي روبرت دي نيرو بـ 735.35 مليون دولار، وجاء في المركز السابع النجم براد بيت بـ 594.23 مليون، وفي المركز الثامن النجم جاك نيكلسون بـ 590 مليون دولار، وجاء في المركز التاسع النجم توم هانكس بـ 571.94 مليون، وجاء في المركز العاشر نجم الأكشن والفنون القتالية جاكي شان بـ 557.09 مليون دولار.

ويعيش النجم أرنولد شوارزنيجر انتعاشة فنية كبيرة على الرغم من بلوغه الـ 78 عاما، وعرض له مؤخرا مسلسل الكوميديا والأكشن "Fubar" وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، كما يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها الفترة المقبلة، منها فيلم الكوميديا "The Man with the Bag" ويعرض مطلع شهر أكتوبر المقبل.