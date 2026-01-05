إعلان

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 05/01/2026

تعبيرية

السمك من أفضل مصادر البروتين منخفض الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز صحة القلب والمناعة، ومع ذلك، فإن طريقة تناوله والأطعمة المصاحبة له تؤثر على فوائده، وتسبب مضاعفات صحية.

إليك قائمة بـ6 أطعمة شائعة يجب تجنب تناولها مع السمك، وفقا لموقع "timesofindia".

منتجات الألبان

تناول الحليب أو اللبن الرائب أو أي منتجات ألبان مع السمك يؤدي إلى اضطرابات هضمية، انتفاخ، آلام في المعدة، وحساسية جلدية، يعود السبب إلى ارتفاع نسبة البروتين في كلا النوعين وتأثيرها على عملية الهضم.

الحمضيات

يتفاعل عصير الحمضيات مع بروتينات السمك، ما يغير المذاق أو الملمس، بالإضافة إلى الإصابة باضطرابات أو حرقة في المعدة.

الأطعمة المصنعة والمقلية

تناول السمك مع الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة، مثل الأطعمة المقلية أو المعالجة، يُضعف فوائده الصحية ويضر بصحة القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة الدسمة أو النشوية

الجمع بين السمك وأطباق غنية بالكربوهيدرات، مثل البطاطس أو المعكرونة، يؤدي إلى بطء الهضم وزيادة السعرات الحرارية، ما يقلل من القيمة الغذائية للوجبة.

الأكلات الحارة

التوابل الحارة تطغى على النكهة الرقيقة للسمك، كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الحارة مع السمك يسبب اضطرابات في المعدة وانتفاخا.

الفاصوليا والبقوليات

كلاهما غني بالبروتين، وتناولهما مع السمك يؤدي إلى الغازات والانتفاخ نتيجة صعوبة الهضم عند الجمع بينهما.

