مع بدء الموسم.. كيف تقدم إقرارك الضريبي؟

كتب : منال المصري

05:13 م 05/01/2026

مصلحة الضرائب

بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026 الأفراد، و30 أبريل 2026 للشركات أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

كيف يتم الإقرار الضريبي

حددت المصلحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للموقع التابع لها حسب تصنيف الممولين.

فعلى مستوى الممولين التابعين لمركز أول وثانِ كبار الممولين ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة.

ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، ومركز أول متوسطى الممولين، ومركز ثان متوسطي الممولين وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني : اضغط هنا

-أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية اضغط هنا

مصلحة الضرائب الإقرار الضريبي

