يجسد سيرة عمه مايكل جاكسون.. 15 صورة لـ جعفر جاكسون من كواليس التصوير

تصدر الممثل الشاب، جعفر جاكسون محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن الإعلان الرسمي وموعد عرض فيلم السيرة الذاتية"Michael" الذي يجسد خلاله شخصية عمه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

ويقوم ابن شقيق "مايكل جاكسون" بتجسيد السيرة الذاتية للراحل على شاشة السينما ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود منهم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

ويتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان الذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويخرج فيلم "Michael" المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا الذي أعلن مؤخرًا عن تعاونه من جديد مع النجم الأمريكي دينزل واشنطن بفيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله وذلك بعد النجاح الكبير الذي قدماه سويًا بأكثر من فيلم سينمائي أبرزها فيلم الدراما "Training Day"، وسلسلة أفلام الأكشن "The Equalizer".

ويعرض الفيلم رسميا في السينمات 24 أبريل 2026.

