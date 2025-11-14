"فرانكشتاين" و"مانجو".. نتفليكس تعلن عن جديدها في شهر نوفمبر

حضرت النجمة الكولومبية العالمية، شاكيرا العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2" الذي أقيم مساء الخميس في مدينة لوس أنجلوس.

وفاجئت شاكيرا الحضور بظهورها مع نجليها ميلان وساشا على الريد كاربت، وحرصت على تحية جمهورها والتقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت، وظهرت بفستان باللون الموف بنفس لون ملابس أولادها.

كما شهد العرض الخاص للفيلم حضور نجم سلسلة أفلام "Home Alone" ماكولي كولكين، الذي يشارك أيضا بالأداء الصوتي لإحدى الشخصيات الكرتونية ضمن أحداث الفيلم.

تشارك شاكير بأحداث الفيلم بالأداء الصوتي لشخصية "غزال" وهي الشخصية التي ظهرت بها ضمن أحداث الجزء الأول عام 2016.

تدور أحداث فيلم "Zootopia 2" حول تعاون ضابطة الشرطة الشجاعة جودي هوبس وصديقها الثعلب نيك وايلد مرة أخرى لحل قضية جديدة، وهي القضية الأكثر خطورة وتعقيدًا في حياتهما المهنية، ويشارك بالأداء الصوتي مجموعة من نجوم هوليوود هم جيسون بيتمان، جينيفر جودين، أندي سامبرج، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 26 نوفمبر الجاري.

أحيت شاكيرا مؤخرا حفلا غنائيا في المكسيك ضمن جولتها الغنائية هذا العام، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

يذكر أن، آخر ما طرحته شاكيرا كانت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Soltera" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة.

