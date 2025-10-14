صاحب بوسترات أفلام الطفولة.. وفاة درو سترروزان عن عمر 78 عاما

حضره 11 ألف أجنبي .. ماذا قال Anyma عن حفله في الأهرامات؟

رحل عن عالمنا أمس الاثنين، مصمم البوسترات الأمريكي، درو سترروزان عن عمر ناهز الـ 78 عاما.

وكشفت عن خبر رحيله اليوم الثلاثاء صفحته الرسمية على "إنستجرام" وكتبت: "بقلبٍ حزين، نخبركم أن درو ستروزان قد رحل عن هذا العالم يوم أمس، ١٣ أكتوبر. أشعر أنه من المهم أن تعلموا جميعًا كم مرة عبّر لي عن فرحته لمعرفته مدى تقديركم لفنه".

كان درو ستروزان فنانًا ورسامًا ومصمم أغلفة أفلام أمريكيًا. اشتهر بأكثر من 150 ملصقًا سينمائيًا، من بينها "الخلاص من شاوشانك" و"بليد رانر" و"إي. تي. الكائن الفضائي"، بالإضافة إلى أفلام من سلسلة أفلام "إنديانا جونز" و"العودة إلى المستقبل" و"هاري بوتر" و"حرب النجوم". كما رسم أغلفة الألبومات والمقتنيات وأغلفة الكتب.

