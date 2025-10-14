وفاة المطرب الأمريكي دانجلو بعد معاناة مع سرطان البنكرياس

حضره 11 ألف أجنبي .. ماذا قال Anyma عن حفله في الأهرامات؟

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء المغني الأمريكي دانجلو عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع مرض البنكرياس وفقا لموقع "TMZ".

وأكد مصدر مقرب عن وجوده في المستشفى لعدة أشهر، وسط صدمة من قبل جمهوره ومحبيه.

ونعته عائلته في بيان نشره موقع "cnn" وجاء كالآتي: نأسف لرحيله، ترك ذكريات عزيزة على قلوب عائلته، لكننا ممتنون إلى الأبد لإرثه الموسيقي المؤثر الذي تركه وراءه، نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب، وندعوكم جميعًا للانضمام إلينا في رثاء رحيله، والاحتفال في الوقت نفسه بهبة الأغنية التي تركها للعالم".

دانجلو هو مؤلف ومغني ومنتج أسطوانات وملحن أمريكي، ولد في 11 فبراير 1974 في ريتشموند في الولايات المتحدة، فاز دانجلو بجائزة جرامي عام 2016 عن ألبوم ""Black Messiah"، وقدم العديد من الحفلات الغنائية وصدر له العديد من الألبومات التي لاقت نجاحا كبيرا.

