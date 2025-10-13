كتب- هاني صابر:

علق المنتج عبدالله أبو الفتوح، على حفل الدي جي الإيطالي الأمريكي ANYMA في سفح الأهرامات.

ونشر أبو الفتوح، صورة من الحفل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من كام يوم كده اتعملت حفلة ANYMA في سفح الأهرامات كسرت الدنيا ووصلت التذكرة فيها لـ ٢٥٠٠٠ جنيه مثلاً (٥٠٠ دولار)، حضرها آلاف من السياح الأجانب ومعظمهم من الأثرياء والناس اللي معاها فلوس وبتسافر برايفت جيت وحركات كده جامدة، واحنا في مصر بنعمل حدث سياسي ضخم في شرم الشيخ وكل زعماء العالم جايين النهاردة".

وأضاف: "مصر لما تحب تعمل حدث كبير بتعمله بضهر إيدها كده من على طرف المعلقة من غير هيصة ولا دوشة، وممكن تعمل حدثين وتلاتة كبار بالتوازي عادي جدا يا فندم.. خبرة ٧٠٠٠ سنة بقي شوف تعمل إيه؟".

وكان منظم الحفلات ربيع مقبل، أكد حضور 11 ألف أجنبي، و4 آلاف مصري، حفل الموسيقى الإليكترونية الذي قدمه الدي جي الإيطالي الأمريكي Anyma في الأهرامات يوم 10 أكتوبر الماضي.

وحرص الدي جي الإيطالي الأمريكي، عبر صفحاته في مواقع الواصل، على الإحتفاء بالحفل الذي وصفه بالتاريخي، ونشر صور له في منطقة الأهرامات، وعلق: "أرض الخلود".

وقدم أنيما، عرض يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والخدع البصرية والضوئية، على مسرحين وشاشة ضخمة.

وقسم العرض إلى جزئين، الأول هو يقوم على الموسيقى الإليكترونية "كوانتوم" ، و الثاني "نهاية جينيسيس" كان موسيقى بصري متطور.