وفاة الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر ناهز الـ 79 عام

كتب- مروان الطيب:

11:13 م 11/10/2025

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كيتون

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر ناهز الـ 79 عاما اليوم السبت وفقا لموقع "People".

وأكد المتحدث الرسمي باسمها خبر وفاتها، وان عائلتها تطلب من جمهورها احترام خصوصيتهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الوفاة خلال الساعات القليلة المقبلة.

اشتهرت كيتون في سبعينيات القرن الماضي بفضل دورها في أفلام "العراب"، وتعاونها مع المخرج وودي آلن.

حازت كيتون على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "آني هول" عام ١٩٧٧.

وشملت مسيرتها الفنية الطويلة أفلامًا مثل "نادي الزوجات الأوائل"، وتعاونات متعددة مع المخرجة نانسي مايرز، وسلسلة أفلام "نادي الكتاب".

وكانت آخر مشاركات ديان كيتون على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Summer Camp" عام 2024.

ديان كيتون جائزة أوسكار آني هول

