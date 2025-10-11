وفاة الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر ناهز الـ 79 عام

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر ناهز الـ 79 عاما اليوم السبت وفقا لموقع "People".

وأكد المتحدث الرسمي باسمها خبر وفاتها، وان عائلتها تطلب من جمهورها احترام خصوصيتهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الوفاة خلال الساعات القليلة المقبلة.

اشتهرت كيتون في سبعينيات القرن الماضي بفضل دورها في أفلام "العراب"، وتعاونها مع المخرج وودي آلن.

حازت كيتون على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "آني هول" عام ١٩٧٧.

وشملت مسيرتها الفنية الطويلة أفلامًا مثل "نادي الزوجات الأوائل"، وتعاونات متعددة مع المخرجة نانسي مايرز، وسلسلة أفلام "نادي الكتاب".

وكانت آخر مشاركات ديان كيتون على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Summer Camp" عام 2024.