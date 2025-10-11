بالفيديو.. تجمهر المئات أمام منزل أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده

هاندا أرتشل ومارجو روبي..تعرف على أجمل ممثلات في العالم عام 2025

يحتفل النجم الهندي العالمي، أميتاب باتشان اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 83 هذا العام.

وحرص المئات من جمهوره ومحبيه على تهنئته على طريقتهم.

تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل والمواقع الهندية، مقطع فيديو من تجمهر المئات من محبيه أمام منزله في مومباي من أجل تهنئته.

وظهر أميتاب باتشان في الفيديو وهو يلتقي بجمهوره ومحبيه وقام بتوزيع العديد من الهدايا.

VIDEO | Mumbai: Veteran actor Amitabh Bachchan (@SrBachchan) greets fans gathered outside his 'Jalsa' bungalow on his 83rd birthday.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7)#Mumbai #AmitabhBachchan pic.twitter.com/k053qsJ2Fk — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2025

وكانت آخر مشاركات أميتاب باتشان على شاشة السينما بفيلم الفانتازيا " Taalismaan" الذي عرض تجاريا بشهر مارس الماضي.

يذكر أن أميتاب باتشان يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Coctail 2" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

