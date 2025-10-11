إعلان

بالفيديو.. تجمهر المئات أمام منزل أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده

كتب- مروان الطيب:

08:56 م 11/10/2025
    أميتاب باتشان يحتفل مع الجمهور بعيدميلاده (1)
    أميتاب باتشان يحتفل مع الجمهور بعيدميلاده (4)
    أميتاب باتشان يحتفل مع الجمهور بعيدميلاده (5)
    أميتاب باتشان يحتفل مع الجمهور بعيدميلاده (3)
    أميتاب باتشان يحتفل مع الجمهور بعيدميلاده (2)

يحتفل النجم الهندي العالمي، أميتاب باتشان اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 83 هذا العام.

وحرص المئات من جمهوره ومحبيه على تهنئته على طريقتهم.

تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل والمواقع الهندية، مقطع فيديو من تجمهر المئات من محبيه أمام منزله في مومباي من أجل تهنئته.

وظهر أميتاب باتشان في الفيديو وهو يلتقي بجمهوره ومحبيه وقام بتوزيع العديد من الهدايا.

وكانت آخر مشاركات أميتاب باتشان على شاشة السينما بفيلم الفانتازيا " Taalismaan" الذي عرض تجاريا بشهر مارس الماضي.

يذكر أن أميتاب باتشان يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Coctail 2" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

أميتاب باتشان عيد ميلاد أميتاب باتشان

