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حرصت الجماهير المصرية المتواجدة في ولاية أوهايو الأمريكية، على دعم لاعبي المنتخب الوطني بشكل بقوة، قبل مواجهة البرازيل وديا صباح غدا الأحد 7 يونيو الجاري.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البرازيلي غدا الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحا، في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

الجماهير المصرية تدعم لاعبي المنتخب الوطني

وتواجدت الجماهير المصرية بكثافة أمام مقر إقامة المنتخب الوطني بولاية أوهايو الأمريكية، وتم استقبال لاعبي الفراعن بالزغاريد والهتافات القوية لدعمهم قبل مواجهة البرازيل وديا وكذلك قبل المشاركة في المونديال.

ورفعت الجماهير العديد من اللافتات التي حملت صور لاعبي الفراعنة وبالأخص صور صلاح مرموش، كما حملت بعض الجماهير قمصان تحمل صورة عمر مرموش.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بداية من 11 من شهر يونيو الجاري حتى يوم 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره البلجيكي، يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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