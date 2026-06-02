أحمد سليمان يطمئن جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة طمأنة إلى جماهير القلعة البيضاء بشأن ملفات إيقاف القيد التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية.

وأكد سليمان أن الزمالك يمر بمرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرًا إلى وجود تساؤلات حول توقيت إثارة بعض الملفات والأزمات المرتبطة بالنادي، رغم أن بعضها يعود لفترات سابقة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن قضية اللاعب صلاح مصدق أُعيد تداولها إعلاميًا خلال الأيام الأخيرة، رغم أن القرار الخاص بها صدر في التاسع من أبريل الماضي، متسائلًا عن أسباب طرحها في هذا التوقيت ومن يقف وراء تسريب هذه المعلومات.

ووجه سليمان رسالة إلى جماهير الزمالك دعاهم خلالها إلى التحلي بالصبر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على إنهاء جميع القضايا والملفات العالقة، وأن النادي قادر على تجاوز الأزمة الحالية كما حدث في مناسبات سابقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، مطمئنًا الجماهير بشأن مستقبل النادي على الصعيد القاري.

