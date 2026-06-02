الغندور يعلق على رحيل الشحات عن الأهلي ويكشف وجهته المحتملة

كتب : محمد عبد الهادي

07:26 م 02/06/2026
    احتفال حسين الشحات (2)
    إمام عاشور مع حسين الشحات
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (2)
    حسين الشحات
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (1)
    حسين الشحات
    احتفال حسين الشحات (1)
    احتفال حسين الشحات (3)

تصدر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديث الشارع المصري في الساعات الماضية، بعد اقتراب إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق لنهاية عقده.

وانتهى عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، دون التوصل لاتفاق على تجديد التعاقد، وسط أنباء عن جمع متعلقاته بالنادي اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للرحيل.

تعليق خالد الغندور علي رحيل الشحات

كتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " حسين الشحات انتهى عقده مع الأهلي رسميا بإنتهاء الموسم في فبراير الأهلي عرض عليه مبلغ اللاعب رفض و عايز عقد اعلي".

وتابع: "الأهلي شايف ان العقد مناسب لسن اللاعب و الشحات عايز يفضل في الأهلي و مش عايز يمشي و الأهلي منتظر و عارف ان الشحات مش هيمضي لأي نادي الا لو الأهلي قفل الباب امامه".

واختتم الغندور: "علي العموم خلال أيام هيتحسم مصيره إما ليبيا او الإمارات او البقاء في الأهلي".

