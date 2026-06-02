نفت حركة حماس، الثلاثاء، صحة التقارير التي تتحدث عن تمسكها بالسلطة، حيث وصف الناطق باسم الحركة حازم قاسم تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام حول رفض الحركة تسليم الحكم في غزة بأنها "أكاذيب مضللة" تستهدف توفير غطاء سياسي يستغله جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار عدوانه.

موقف حماس من تسليم الحكم في غزة

وجدد قاسم في بيان، تأكيد استعداد حماس التام لنقل كافة مسؤوليات الإدارة، بما يشمل الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتواجدة في القاهرة والتي جرى التوافق عليها مسبقا.

وأوضح قاسم، أن حماس لا تضع أي عوائق أمام تولي اللجنة مهامها كاملة في القطاع.

تحديات تسليم الحكم في غزة والدور الدولي

أوضح المتحدث باسم حماس، أن المعيق الجوهري أمام تفعيل عمل اللجنة هو ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه المبعوث نيكولاي ميلادينوف في تعقيد الملفات من خلال ربط كافة المسارات بقضية واحدة داخل الاتفاق.

وأشار قاسم، إلى أن هذا التوجه يتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في قطاع غزة.

انتقد الناطق باسم حماس، عجز مجلس السلام عن ممارسة ضغوط فعلية على جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على السماح بدخول اللجنة إلى غزة، أو توفير الإمكانيات والمقدرات اللازمة لتمكينها من ممارسة أعمالها على الأرض.