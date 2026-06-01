حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تأهله إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025-2026، وذلك عقب فوزه على زد بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب السويس، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي.



كواليس تأهل المصري للنهائي



ونجح المصري في إنهاء الوقت الأصلي لمباراة الإياب متقدماً بهدف دون رد أحرزه منذر طمين، ليعادل نتيجة مواجهة الذهاب التي كانت انتهت بفوز زد بهدف نظيف سجله مصطفى العش بالخطأ في مرماه.



وبعد تساوي الفريقين في مجموع المباراتين، احتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمصري ليحسم تأهله إلى النهائي ويواصل مشواره نحو التتويج باللقب.



المواجهة المرتقبة في النهائي



ومن المنتظر أن يلتقي المصري في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة وادي دجلة وإنبي، المقرر إقامتها مساء اليوم لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

