مباريات ودية - منتخبات

المغرب -17

0 1
22:00

مصر -17

مباريات ودية - منتخبات

النمسا

0 0
21:45

تونس

مباريات ودية - منتخبات

تركيا

4 0
20:30

مقدونيا

لأول مرة في تاريخه.. إنبي يتأهل إلى نهائي كأس العاصمة بفوزه على دجلة

كتب : نهي خورشيد

10:28 م 01/06/2026 تعديل في 10:29 م
    خلال مباراة إنبي والبنك الأهلي (7)
    1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (3)
    1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (4)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب فوزه على وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة إياب نصف النهائي.


وسجل علي محمود هدف اللقاء الوحيد لصالح إنبي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.


ويعد هذا التأهل هو الأول لإنبي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر.


إنبي يلتقي بـ المصري في نهائي كأس العاصمة

وبهذا الفوز، يضرب إنبي موعداً في المباراة النهائية مع المصري البورسعيدي الذي تأهل بدوره على حساب زد إف سي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0 لكل فريق.


ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في النهائي في موعد لم يتم تحديده بعد، بينما تمنح البطولة الفائز بها بطاقة التأهل إلى بطولة كأس السوبر المصري.

إنبي المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر وادي دجلة

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
أحمد عز عن حياته قبل التمثيل: اشتغلت موظف استقبال وكنت بقبض 7000 جنيه
أحمد عز عن حياته قبل التمثيل: اشتغلت موظف استقبال وكنت بقبض 7000 جنيه
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر
قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر

هل تؤثر عقوبة الإيقاف التأديبية على مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟
هل تؤثر عقوبة الإيقاف التأديبية على مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟

