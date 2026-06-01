"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب فوزه على وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة إياب نصف النهائي.



وسجل علي محمود هدف اللقاء الوحيد لصالح إنبي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.



ويعد هذا التأهل هو الأول لإنبي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر.



إنبي يلتقي بـ المصري في نهائي كأس العاصمة

وبهذا الفوز، يضرب إنبي موعداً في المباراة النهائية مع المصري البورسعيدي الذي تأهل بدوره على حساب زد إف سي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0 لكل فريق.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في النهائي في موعد لم يتم تحديده بعد، بينما تمنح البطولة الفائز بها بطاقة التأهل إلى بطولة كأس السوبر المصري.

إقرأ أيضاً:

بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16



خبير لوائح يفجر مفاجأة لمصراوي بشأن عقوبة تأديبية جديدة تهدد الزمالك



