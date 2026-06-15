إعلان

"قيدتاها بالحديد".. مأساة فتاة على يد أمها وأختها في المنيرة الغربية

كتب : محمد شعبان

05:52 م 15/06/2026 تعديل في 05:52 م

فتاة تستغيث بأمن الجيزة بسبب أهلها في المنيرة الغر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في واقعة أثارت الدهشة والغضب، استنجدت فتاة في مقتبل العمر بأمن الجيزة تتضرر في بلاغها من والدتها وشقيقتها بالتعدي عليها بالضرب وتقييدها بسلاسل حديدية ليتحرك ضباط مباحث المنيرة الغربية.

استغاثة فتاة المنيرة الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة اتهمت والدتها وشقيقتها بالتعدي عليها وتقييدها بسلاسل حديدية داخل منزل الأسرة بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

تحرك أمن الجيزة

وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وأمكن ضبط المتهمتين والتحفظ عليهما وأقرت الأم وابنتها بصحة الواقعة، مبررتين تصرفهما بأن الفتاة تعاني من "سوء سلوك"، وهو ما دفعهما إلى تقييدها بحسب أقوالهما.

إجراءات عاجلة

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيرة الغربية الجيزة فتاة استغاثة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تزامنا مع المونديال.. رجال 4 أبراج معروفين بالتعصب الكروي
علاقات

تزامنا مع المونديال.. رجال 4 أبراج معروفين بالتعصب الكروي

بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
نصائح طبية

بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما
شئون عربية و دولية

ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما
بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
زووم

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
زووم

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟