في واقعة أثارت الدهشة والغضب، استنجدت فتاة في مقتبل العمر بأمن الجيزة تتضرر في بلاغها من والدتها وشقيقتها بالتعدي عليها بالضرب وتقييدها بسلاسل حديدية ليتحرك ضباط مباحث المنيرة الغربية.

استغاثة فتاة المنيرة الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة اتهمت والدتها وشقيقتها بالتعدي عليها وتقييدها بسلاسل حديدية داخل منزل الأسرة بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

تحرك أمن الجيزة

وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وأمكن ضبط المتهمتين والتحفظ عليهما وأقرت الأم وابنتها بصحة الواقعة، مبررتين تصرفهما بأن الفتاة تعاني من "سوء سلوك"، وهو ما دفعهما إلى تقييدها بحسب أقوالهما.

إجراءات عاجلة

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.