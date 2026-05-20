الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

"ثلاثي هجومي".. تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

كتب : يوسف محمد

07:20 م 20/05/2026
    المصري البورسعيدي
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المصري والأهلي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف وأحمد القرموطي

خط الهجوم: أسامة زمراوي، عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة.

ومن جانبه يأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة من نفس عدد المباريات.

"نفس الألوان والتسريحة" كيف علق الجمهور على أحدث إطلالة لـ يارا السكري؟
ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم
كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة
ضرب ومحاولة اختطاف.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة طفل العريش المثيرة للجدل
