على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المصري والأهلي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف وأحمد القرموطي

خط الهجوم: أسامة زمراوي، عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة.

ومن جانبه يأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

طفل من ذوي الهمم يتحدى الصعاب لمؤازرة الأهلي ويرسل رسالة خاصة لـتريزيجيه -فيديو وصور

"عودة بلعمري".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المصري في الدوري



