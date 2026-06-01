مباريات ودية - منتخبات

النمسا

- -
21:45

تونس

مباريات ودية - منتخبات

النرويج

- -
20:00

السويد

مباريات ودية - منتخبات

تركيا

- -
19:30

مقدونيا

"لقاء البرونزية".. موعد مباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا للناشئين

كتب : يوسف محمد

11:04 ص 01/06/2026
يلاقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما نظيره المنتخب المغربي، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في نصف نهائي البطولة أمام منتخب تنزانيا، بركلات الترجيح ليفقد فرصة التتويج باللقب.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أكاديمية محمد السادس، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام المغرب، عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

وسيخوض المنتخب الوطني للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف مباراة اليوم الإثنين، مرتديا القميص الأبيض الكامل.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين ضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في قطر بعدما تأهل للدور نصف النهائي.

منتخب مصر للناشئين كأس أمم أفريقيا مصر والمغرب

