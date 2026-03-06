"بعد هدفه أمام المقاولون".. تريزيجيه يسجل رقما تاريخيا في مسيرته بكرة القدم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة إثيوبيا وساو تومي وبرينسيب، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وتقام مباراة إثيوبيا وساو تومي وبرينسيب، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، يوم 31 مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة إثيوبيا وساو تومي، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، يعاونه كلا من عيد سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة إثيوبيا وساو تومي وبرينسيب كالتالي:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: عيد سمير جمال

حكم مساعد ثانٍ: أحمد توفيق

حكم رابع: محمود بسيوني

