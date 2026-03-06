مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة إثيوبيا وساو تومي في تصفيات أمم أفريقيا

كتب : يوسف محمد

07:37 م 06/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الحكم المصري محمد معروف يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء (4)
  • عرض 7 صورة
    الحكم المصري محمد معروف يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء (3)
  • عرض 7 صورة
    الحكم المصري محمد معروف
  • عرض 7 صورة
    الحكم محمد معروف
  • عرض 7 صورة
    الحكم المصري محمد معروف يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء (1)
  • عرض 7 صورة
    لحكم محمد معروف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة إثيوبيا وساو تومي وبرينسيب، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وتقام مباراة إثيوبيا وساو تومي وبرينسيب، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، يوم 31 مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة إثيوبيا وساو تومي، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، يعاونه كلا من عيد سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة إثيوبيا وساو تومي وبرينسيب كالتالي:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: عيد سمير جمال

حكم مساعد ثانٍ: أحمد توفيق

حكم رابع: محمود بسيوني

أقرأ أيضًا:

"نرفزة ملعب".. مدرب المقاولون العرب يعتذر للنادي الأهلي

"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس أمم أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

7 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخاً
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخاً

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان