انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، في منتصف تعاملات الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4486 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6730 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7691 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239190 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4499 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.