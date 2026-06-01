إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

12:16 م 01/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، في منتصف تعاملات الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4486 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6730 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7691 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239190 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4499 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أغرب عادات الزفاف القديمة.. كعكة تحت الوسادة (صور)
علاقات

أغرب عادات الزفاف القديمة.. كعكة تحت الوسادة (صور)
إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟
اقتصاد

إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟
"لتفادي خطأ الأهلي".. اتحاد الكرة يستعين بمكتب ضرائب عالمي قبل المشاركة
رياضة محلية

"لتفادي خطأ الأهلي".. اتحاد الكرة يستعين بمكتب ضرائب عالمي قبل المشاركة
"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته
رياضة محلية

"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته
حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
حوادث وقضايا

حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد