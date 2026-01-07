مباريات الأمس
مدرب الناشئين يرشح حارس مصري للاحتراف الخارجي.. من هو؟

كتب : نهي خورشيد

10:40 م 07/01/2026
أشاد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، بالحارس الشاب عمر عبد العزيز، مؤكداً أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لخوض تجربة الاحتراف خارج مصر في الفترة المقبلة.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية إن عمر عبد العزيز يعد حارساً مميزاً، مشيراً إلى أن الاحتراف الخارجي حق مشروع له في هذه المرحلة، خاصة في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم مع منتخب الناشئين في سنه الحالي.

وأضاف مدرب الحراس: "أتمنى له الاحتراف الخارجي، وده من حقه إنه يخوض التجربة دي مادام مش هيشارك في السن ده".

منتخب مصر للناشئين أحمد فوزي الحارس عمر عبد العزيز عمر عبد العزيز حارس الزمالك الزمالك

