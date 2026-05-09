لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -0 اتحاد العاصمة.. فرصة الأول تضيع للأبيض
كتب : يوسف محمد
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.
ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" بالجزائر.
تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
حراسة المرمى : مهدي سليمان
خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل
خط الوسط : محمد شحاتة، عبد الله السعيد وآدم كايد
خط الهجوم : محمود بنتايك، عدي الدباغ وشيكو بانزا
أبرز أحداث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 5: تهديد أول للزمالك بعد تسديدة من لاعب الأبيض ولكنها تصل في يد حارس مرمى اتحاد العاصمة
الدقيقة 14: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يبعدها المهدي سليمان حارس الزمالك
الدقيقة 18: عرضية من لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة
الدقيقة 22: تسديدة قوية من زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة لكنها تمر بجوار مرمى الزمالك
الدقيقة 28: سيطرة على الكرة من لاعبي اتحاد العاصمة
الدقيقة 33: تسديدة من عدي الدباغ ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى اتحاد العاصمة.
الدقيقة 42: رأسية خطيرة من لاعب اتحاد العاصمة ولكنها تمر بجوار مرمى الزمالك
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 53: فرصة الأول تضيع للأبيضن بعد انفراد تام بالمرمى من شيو بانزا لاعب الزمالك ولكن يبعدها دفاع الفريق الجزائري من على المرمى